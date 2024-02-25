Медведев поставил «диагноз» Макрону

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев "диагностировал" "недержание речи" у президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что возможность отправки войск стран Запада в Украину исключать нельзя. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

"У действующего президента Франции, верховного главнокомандующего вооруженными силами Франции и князя Андорры Эммануэля Жана-Мишеля Фредерика Макрона приключилось сразу две проблемы: сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи", - написал Медведев. При этом он пояснил, что выбрал именно эту идиому потому, что она используется в отношении людей, склонных к необдуманной реакции.