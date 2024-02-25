Парвиз Велиев возглавил Crystal Group of Companies

В целях повышения эффективности деятельности компании, совершенствования управления в соответствии с современными корпоративными стандартами, осуществления общего руководства и контроля за деятельностью ОАО Crystal Group of Companies на общем собрании было принято решение о создании наблюдательного совета и правления. Председателем наблюдательного совета был избран заместитель председателя ОАО Azəraqrartikinti Парвиз Велиев. Всего в Наблюдательный совет вошли три человека.

Парвиз Велиев родился в 1982 году, окончил с отличием факультет «Финансы и кредит» Азербайджанского государственного экономического университета и юридический факультет Бакинского государственного университета. Доктор философии по экономике. Долгие годы работал на различных ответственных должностях в структурах Министерства финансов и Счетной палаты Азербайджанской Республики. В 2015 году занял пост президента ООО «Группа компаний PZ», а в 2018 году был назначен заместителем председателя ОАО Azəraqrartikinti.

ОАО Crystal Group of Companies более 20 лет работает в области производства бетона, мебели, строительства и пластиковых дверных и оконных систем. Компания была успешным исполнителем ряда крупных проектов республиканского значения, внесла вклад в развитие строительного сектора Азербайджана.