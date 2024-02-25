Дашнаки атакуют Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян своей внешней политикой превращает Армению в "театр противостояния России и Запада". Такое мнение на брифинге выразил депутат от оппозиционной фракции "Армения", член правления партии "Дашнакцутюн" Армен Рустамян.

"Самые худшие прогнозы сбываются. Пашинян своей внешней политикой переносит глобальную войну между Россией и Западом в Армению. Вы понимаете, что из этого выйдет? Запад пытается расширить антироссийский фронт через Армению. И это будет разрушительно для Армении. Я не знаю, что потеряют в результате всего этого остальные, а мы можем просто исчезнуть в этой войне", - сказал он.

По мнению Рустамяна, "подобная внешняя политика может привести к потере суверенитета Армении". Оппозиционер выразил мнение, что "данная политика направлена на вытеснение РФ из региона". "Если мы хотим, чтобы российские пограничники не работали на наших границах, они могут просто сказать, что выходим из Армении. Что будет после этого? Турция просто пешком оккупирует нашу страну", - добавил он.

Ранее Пашинян заявил в Мюнхене, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины, а спикер парламента Ален Симонян выразил мнение, что российские пограничники не должны нести службу в ереванском аэропорту "Звартноц".