ЕС выделит 50 млрд Украине
Европейский парламент на пленарном заседании во вторник одобрил выделение пакета.
Решение приняли 536 голосами за, 40 депутатов были против, а 39 воздержались.
Напомним, 1 февраля лидеры ЕС преодолели длительное сопротивление Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.
Профильные комитеты Европарламента поддержали решение о создании программы помощи 22 февраля.
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