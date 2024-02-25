Басманный суд Москвы приговорил борца из Азербайджана Джаббара Юсифи к трем годам и двум месяцам колонии за сбыт оружия. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд признал виновным Юсифи Д. А. О. по ч. 2 ст. 222 (незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года и два месяца", - сказали в суде.

Юсифи задержали сотрудники дорожной полиции в марте 2023 года.

Сотрудники дорожно-патрульной службы, находящиеся на посту на МКАД, пытались остановить автомобиль для проверки документов у водителя. Однако игнорирование указаний сотрудников привело к началу погони. В одном из дворов водитель оставил автомобиль и попытался скрыться.

Правоохранители вынуждены были открыть стрельбу для его задержания.

В ходе проверки выяснилось, что задержанным оказался уроженец Азербайджана Джаббар Юсифи, который находится в базе розыска Интерпола.

Россия разыскивала его за незаконное хранение оружия, Украина - за умышленное убийство. Во время задержания у мужчины был обнаружен пистолет.