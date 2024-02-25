Госфонд соцзащиты удостоен международных наград

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты (DSMF) населения принял участие в международном конкурсе в Малайзии с двумя проектами.

В конкурсе, проводимом международной организацией International Professional Trade Exhibition&Meeting Planner, решением жюри DSMF была выбрана победителем в номинациях «Инновации государственной службы в Азиатском регионе – 2024» и «Международная инновационная премия» и был удостоен двух международных наград.

DSMF также удостоена еще одной высокой награды – Золотой награды, присуждаемой Национальным исследовательским советом Королевства Таиланд.

Все три награды были вручены на церемонии награждения международной выставки Malaysian Technology Expo 2024.

Делегация DSMF также приняла участие в этой выставке. В специальном павильоне Фонда на выставке были представлены материалы, связанные с его деятельностью и последними достижениями.

Помимо Азербайджана в выставке также приняли участие государственные учреждения и частные компании Малайзии, Хорватии, Египта, Китая, Индонезии, Ирана и других стран.