27 февраля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с турецкой делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Шуаем Алпаем, находящейся с рабочим визитом в Баку, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Гасанов рассказал об оперативной обстановке на условной азербайджано-армянской границе и реформах, проводимых в азербайджанской армии под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На встрече, в которой также принимал участие посол Турции в Баку Джахит Багчи, были обсуждены перспективы регионального военного сотрудничества, вопросы безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Затем министр обороны вручил Алпаю юбилейную медаль "100 лет Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)", которой он был удостоен в соответствии с распоряжением президента Азербайджана.

Затем делегация, возглавляемая Алпаем, встретилась с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковником Керимом Велиевым и советником министра обороны генерал-полковником Бахтияром Эрсаем.

На встречах были представлены модели различных видов летательных аппаратов турецкого производства, состоялась церемония взаимного вручения подарков.