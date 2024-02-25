Греция поможет Армении интегрироваться в Европу

Греция поддерживает ориентацию Еревана на Запад, сотрудничает с Арменией в обороне, намерена развивать двусторонние инвестиции, расширить торговлю, приглашать армян на работу в греческих предприятиях. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после встречи с главой правительства Армении Николом Пашиняном. Его высказывания транслировал греческий телеканал ERT-news.

Мицотакис подчеркнул, что между двумя странами имеются прекрасные отношения, которые длятся уже несколько столетий. "Они могут стать еще более продуктивными перед лицом общих проблем, с которыми мы сталкиваемся, особенно сейчас, когда Армения при содействии Евросоюза приобретает стабильные и прозрачные структуры, которые позволят привлекать инвестиции", - сказал премьер Греции.

Он сказал, что будет возможность продолжить и позже обсуждение двустороннего сотрудничества в таких областях, как возобновляемые источники энергии и современные технологии.

"Это взаимодействие все более укрепляется, и в этом контексте уже подписан меморандум о сотрудничестве между греческой компанией инвестиций и внешней торговли Enterprise Greece и Enterprise Armenia. Мы также осуществляем сотрудничество в оборонном секторе, заключив специальное соглашение в декабре 2023 года, а с премьер-министром мы обсуждаем, как мы можем укрепить наши торговые отношения. Мы также обсудили события в нашем широком регионе, обнаружив, что и здесь наши позиции совпадают. Решения, которые вы призваны принять сейчас, уважаемый Никол (премьер-министр Армении Пашинян), будут формировать во многом курс вашей страны на ближайшие годы», - сказал греческий премьер.