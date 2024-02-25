Лавров о поставках Киеву дальнобойного оружия
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает самоубийственными озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном планы создать коалицию стран для поставки дальнобойных ракет Киеву с целью нанесения ударов по удаленным целям на российской территории.
"Макрон впервые за все время дискуссий о том, как дальше поддерживать Украину, не только объявил о создании какой-то девятой ракетной коалиции, которая будет включать в себя поставки дальнобойных видов вооружений, чтобы они доставали вглубь территории Российской Федерации, что само по себе уже является самоубийственным, если все это подтвердится", - отметил глава МИД РФ на пресс-конференции.