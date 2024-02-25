Шольц об отправке войск НАТО в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против отправки военных Североатлантического альянса или Европейского союза в Украину.

По его словам, «ни один солдат» не будет отправлен в Украину европейскими странами или странами НАТО.

Шольц заявил, что «то, что было решено между нами с самого начала, остается в силе и в будущем», то есть «никаких войск на земле, никаких солдат, отправленных европейскими государствами или странами НАТО на украинскую землю, не будет».

Накануне в Париже прошла встреча европейских лидеров по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, на которой обсуждалась дальнейшая поддержка Украины.

После встречи Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине, но пока что консенсус по этому вопросу отсутствует.

Помимо этого, премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключил возможности отправки военных в Украину.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал неактуальным вопрос введения войск альянса в Украину. Его поддержал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.