Посол Литвы пригрозил нейтрализовать Калининград

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс написал на своей странице в соцсети Х, что Балтийское море станет внутренним морем НАТО со вступлением Швеции в альянс и, если Россия осмелится бросить вызов НАТО, то Калининград будет нейтрализован в первую очередь.

Линкявичюс подчеркнул, что прошлые ложные заявления России о том, что она окружена НАТО, теперь становятся реальностью.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО весной 2022 года. В январе и феврале ее присоединение к альянсу одобрили последние две страны блока — Турция и Венгрия.

Весной 2023 года в НАТО вступила Финляндия, которая подавала заявку вместе со Швецией.