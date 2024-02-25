МИД о событиях в Сумгаите

Обвинения, выдвинутые Министерством иностранных дел Армении в отношении Азербайджана в связи с сумгаитскими событиями, являются не только абсолютно необоснованными, но и искажением, а также фальсификацией исторических фактов. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде на заявление МИД Армении о сумгаитских событиях.

«Таким образом, армянская сторона пытается скрыть насильственные действия Армении, которые она предпринимала с конца 1980-х годов с целью осуществления своих необоснованных и незаконных территориальных претензий к Азербайджану, массовое выселение азербайджанцев, террор против азербайджанского народа, провокации на этнической почве и применение военной силы.

Напоминаем МИД Армении, что беспорядки в Сумгаите были составной частью заранее продуманных и спланированных целенаправленных провокаций руководства СССР и Армении, армянских идеологов-шовинистов и экстремистских организаций», - подчеркнул Айхан Гаджизаде.

Он также напомнил, что в связи с произошедшим генеральная прокуратура СССР возбудила уголовное дело, в результате чего были установлены исполнители этих беспорядков и причастные лица, а также жертвы, общее число которых составило 32 человека. «Среди жертв было 6 азербайджанцев, и это доказывает, что беспорядки не были совершены азербайджанским населением.

Доводим до сведения МИД Армении, что зачинщиком событий был армянин Эдуард Григорян, который возглавлял шествие, собственноручно убил 6 человек и совершил насилие в отношении 3 женщин армянского происхождения, о нем собраны многочисленные свидетельские показания сумгаитских армян. Эдуард Григорян по решению суда был приговорен к 12 годам лишения свободы, переведен в Армению для отбытия наказания, впоследствии освобожден.

В связи с сумгаитскими событиями 27-29 февраля 1988 года по результатам судебного процесса были приговорены к заключению 92 человека, один человек был приговорен к смертной казни.

Для сравнения отметим, что в конце 1980-х годов в Армянской ССР не было предпринято никаких мер для наказания виновных в гибели более 200 азербайджанцев во время насильственного выселения около 300 тысяч человек из районов, где азербайджанцы компактно проживали на протяжении истории.

МИД Армении также известно, что никто из совершивших многочисленные военные преступления, преступления против человечности во время военной агрессии Армении против Азербайджана во многих городах и селах, включая Ходжалы, до сих пор не привлечен к ответственности.

Напоминаем внешнеполитическому ведомству Армении, что Азербайджан положил конец многолетней военной оккупации на своей международно признанной суверенной территории, обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет.

Вместо того чтобы выдвигать обвинения в якобы имевшей место «этнической чистке» против армян, Еревану было бы полезно проанализировать преступные деяния, совершенные против азербайджанцев и азербайджанского наследия не только на территории нынешней Армении, но и в период оккупации», - подытожил А.Гаджизаде.