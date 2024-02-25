Группа компаний СТП снижает потребление энергии и воды

В рамках «Года солидарности за зеленый мир» Группа компаний СТП призывает к защите окружающей среды под лозунгом #yashilplanet.

Таким образом, серьезное значение в производстве придается таким вопросам, как эффективное использование отходов, минимизация энергопотребления и защита окружающей среды.

Например, неразлагаемые материалы, такие как полиэтилен, пластик, поликарбонат, используемые в производстве, перерабатываются, превращаются в сырье и используются вторично в производстве. Неперерабатываемые отходы передаются компании, которая занимается сбором и переработкой таких материалов в рамках проекта «Чистый город».

Также при производстве предпочтительно использовать сырье, соответствующее экологическим стандартам.

В компаниях, входящих в группу, также придается значение эффективному использованию воды и энергии в процессе производства. Так, для естественного освещения производственной зоны на потолке и стенах были установлены специальные покрытия, в результате чего энергопотребление снизилось на 3,2%. За месяц экономится 50-60 тонн воды благодаря циркуляции воды, используемой в производственных процессах через специальную систему.