Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана провело в Баку и регионах страны операции против лиц, незаконно хранящих и организующих продажу огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, у задержанных в ходе серии операций 19 человек было обнаружено и изъято 18 единиц огнестрельного оружия, в том числе шесть пистолетов Макарова и пистолет европейского производства, семь автоматов Калашникова, один пулемет ПМ-98, четыре охотничьих обреза, а также 243 патрона различного калибра.

У одного из вооруженных мужчин также было обнаружено около 2 кг марихуаны.

По фактам возбуждено уголовное дело.

В отношении каждого из 19 задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, расследование продолжается.