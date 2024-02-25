Орбан отказался почтить Навального

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и представители правящей партии «Фидес» отказались встать во время минуты молчания в венгерском парламенте, объявленной 26 февраля в память об Алексее Навальном.

В начале заседания венгерского парламента оппозиционный депутат Бенце Тордай попросил всех встать в память о Навальном. Однако Орбан, депутаты правящей партии, а также министры его правительства остались сидеть.

Комментируя свой отказ, Орбан заявил, что «шовинистов не уважают в венгерском парламенте». «Мы не станем чтить того, кто называл грузин грызунами во время грузино-российской войны. В остальном пусть земля ему будет пухом», — цитирует Орбана венгерское издание Telex.

Премьер также поблагодарил представителей правящей партии за то, что они «сохранили хладнокровие» в реакции на убийство Навального.

Фраза Навального о «грызунах» была сказана им в 2008 году. Впоследствии он неоднократно за нее извинялся. В последний раз — в апреле 2023 года, когда он призывал к освобождению бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. «К еще большему своему стыду я как-то под влиянием того, что мой товарищ сидел под обстрелом в Цхинвали, написал в 2008 году пост с оскорбительным эпитетом в адрес грузин. За это я извинялся и извиняюсь снова», — писал Навальный.