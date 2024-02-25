Кого обвинили в убийстве армянского солдата
По обвинению в убийстве 24 февраля солдата армянской армии Авага Закаряна задержан его сослуживец, сообщает Следственный комитет Армении.
Следствие выяснило, что между двумя военнослужащими на боевой позиции возник спор. В результате потасовки солдат С.П. выстрелил в сослуживца из ручного пулемета. Закаряна не успели довезти до госпиталя, он скончался в машине от полученного огнестрельного ранения.
25 февраля Минобороны Армении сообщало о гибели военнослужащего Авага Закаряна в результате огнестрельного ранения.