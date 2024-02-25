Джейхун Байрамов отправился на переговоры с Мирзояном
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Германию, сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Согласно сообщению, в рамках визита запланирован очередной раунд переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений, а также встречи с официальными лицами Германии.
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