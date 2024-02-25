Украинцы отступают

Украинские войска отошли от сел Степное и Северное под городом Авдеевка в Донецкой области. Об этом сообщил представитель украинской группировки «Таврия» Дмитрий Лиховий.

«На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел — Северное и Степное», — цитирует его РБК-Украина.

После отступления из Авдеевки украинские войска потеряли несколько небольших населенных пунктов, расположенных возле города.

Минобороны РФ объявило 27 февраля, что взяло под свой контроль село Северное.О том, что российские войска также захватили Степное, сообщил украинский OSINT-проект DeepState вечером 26 февраля.