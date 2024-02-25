После Володина в Эр-Рияд прилетел Зеленский

Глава украинского государства заявил, что прибыл в Эр-Рияд, чтобы «продолжить регулярный диалог» с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом аль Саудом.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 февраля, прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Он планирует провести переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом, сообщают украинские СМИ.

Тема номер для переговоров — Формула мира, написал президент Украины в соцсетях. По его словам, «в прошлом году в Джидде мы провели результативную встречу на уровне советников по ее реализации»: «Сейчас вплотную приблизились к проведению первого Саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии».

«Формула мира» состоит из 10 пунктов и в числе прочего включает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины, в том числе из Крыма, наказание военных преступников и выплату компенсаций. Украина рассчитывает на проведение в будущем масштабного международного саммита, где мировые лидеры утвердят эти общие принципы урегулирования войны.

Еще одной темой для переговоров в Саудовской Аравии Зеленский назвал «возвращение пленных и депортированных лиц».

Отметим, что на днях председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин с делегацией ГД также приезжал в Саудовскую Аравию. Он также встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль Саудом.