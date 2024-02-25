«Майдан-3». Комитет по разведке Украины раскрыл «планы» России

«В условиях сознательного отвлечения мирового общественного внимания от длительной и кровавой российско-украинской войны руководство страны-агрессора прибегло к реализации плана спланированных диверсионных действий, информационных спецопераций и откровенных провокаций. Основные направления и цели врага – срыв украинской мобилизации, распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу, создание и распространение фейков об «усталости от Украины» среди наших партнеров и союзников в мире», – говорится в заявлении.

В заявлении, текст которого приводят украинские СМИ, отмечается, что спустя два года после начала вторжения РФ Украина предстала перед угрозой существования как государства, как нации, как сообщества свободных и равноправных людей.

Отмечается, что «цель россиян внутри Украины – деморализовать украинцев, посеять панику среди населения, вбить клин между военнослужащими и гражданскими, рассорить всех со всеми, в том числе представителей политического руководства страны, гражданского общества. Российские спецслужбы имеют большой опыт в области ведения гибридных войн. На информационные атаки против Украины они тратят не меньше, чем конвенциональную войну».

В частности, комитет отметил, что в ноябре прошлого года, в рамках спецоперации «Майдан-3» на распространение антиукраинских настроений только на платформе Telegram Россия потратила «почти 250 млн долларов». Общий бюджет операции, как утверждается, составил 1,5 млрд долларов.

«Спецоперация «Майдан-3» достигнет своей кульминации в марте-мае 2024 года, в течение ближайших недель враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов - как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины… Это происходит на фоне публичных заявлений РФ о создании новых типов сверхоружия, которое, по мнению россиян, должно было бы обеспечить техническое преимущество РФ над Западом на ближайшее десятилетие. Отсюда следует, что сопротивление целям РФ в Украине опасно для мира, а потому РФ будет подталкивать другие страны к прямому диалогу по Украине без нашего участия… По замыслу врага, на первую половину июня ситуацию в нашем государстве удастся расшатать и тогда, воспользовавшись ситуацией, Украине будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея их операции.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, обращаемся к украинскому обществу, к нашим международным партнерам и союзникам с призывом усилить совместное сопротивление и всеобъемлющие меры безопасности, особенно в информационном пространстве, для эффективного противодействия глобальным угрозам и вызовам новой мировой гибридной войны...».