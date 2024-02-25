Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что «необходимо и срочно» найти способы использовать замороженные российские активы на 285 миллиардов долларов для помощи Украине, сказав, что это будет стимулировать Москву к переговорам о справедливом мире. Ее заявление приводит «Голос Америки».

«Хотя мы должны действовать сообща и взвешенно, я считаю, что есть веские аргументы в пользу продвижения вперед с точки зрения международного права, экономики и морали, – заявила Йеллен, выступая на пресс-конференции в Сан-Паулу перед встречами с коллегами по G7 и G20. – Это стало бы решительным ответом на беспрецедентную угрозу глобальной стабильности со стороны России. Это дало бы понять, что Россия не может выиграть, затягивая войну, и побудило бы ее сесть за стол переговоров о справедливом мире с Украиной».

Заявление Йеллен последовало за призывом британского премьер-министра Риши Сунака о необходимости принять более решительные меры по изъятию российских активов, учитывая потребность Украины в оружии дальнего радиуса действия, беспилотниках и боеприпасах.

Йеллен подчеркнула, что США и их партнеры по «Большой семерке», которые в пятницу ввели санкции против сотен российских физических и юридических лиц, будут продолжать действовать, чтобы ограничить доступ России к материалам и деньгам, необходимым для ведения войны против Украины. «Стратегия президента России Владимира Путина заключается в том, что он надеется, что сможет просто переждать Украину и ее союзников. Мы должны доказать, что он ошибается, и показать Кремлю, что будем коллективно стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется», – сказала Йеллен.

Она заявила, что полностью одобряет первый шаг, предпринятый ЕС для использования доходов от российских суверенных активов, но настаивает на дальнейших действиях, добавив, что у Вашингтона нет «предпочтительной стратегии» в отношении того, как действовать дальше.

Две трети вышеуказанных этих средств находятся в ЕС, причем большая их часть хранится в бельгийской клиринговой палате Euroclear.

По словам министра финансов, США и их союзники оценивают различные варианты и связанные с ними риски, подчеркивая важность обеспечения их соответствия нормам международного права.

Йеллен вновь призвала Палату представителей к принятию пакета мер по предоставлению дополнительной помощи Украине в размере около 61 миллиарда долларов.