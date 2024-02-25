Соратники Навального не могут найти помещение для прощания с ним

Помещение, где пройдет прощание с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, пока найти не удается, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

«Со вчерашнего дня мы ищем помещение, где можно провести прощание с Алексеем. Мы обзвонили большинство частных и государственных ритуальных агентств, коммерческих площадок и похоронных залов», — написала в соцсети X Ярмыш.

«Где-то говорят, что помещение занято. Где-то отказываются при упоминании фамилии Навальный. В одном месте нам прямо сказали, что ритуальным агентствам запретили с нами работать», — добавила она в следующем посте. «Спустя сутки поисков помещения для прощания нет», — заявила Ярмыш.

С просьбой найти помещение для прощания с Навальным его соратники обратились накануне. Из обращения следовало, что прощание должно быть проведено до конца рабочей недели. Соратники Навального призывали не верить фейковым сообщениям о том, что дата и место похорон уже определены.

В субботу тело Навального, умершего в колонии 16 февраля, выдали его матери.