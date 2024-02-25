Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 19:59

Умные люди говорят, что собака бывает агрессивной, если у нее злой и безответственный хозяин. Но это не всегда правда. У президента США Джо Байдена чудесный миролюбивый характер. А собаки у него - чистые звери. О том, что домашние животные президента нападают на сотрудников его Секретной службы, известно давно. Осенью 2021 года предыдущая собака Байденов — немецкая овчарка по кличке Мейджор напала на сотрудника охраны президента прямо в Белом доме. Охранник описывает это так: «Собака напала на меня рядом с залом для дипломатических приемов. Ее нападение было совершенно немотивированным - я не сделал ничего предосудительного».

О том, какая часть тела агента пострадала, не сообщается, хотя тогдашний пресс-секретарь Белого дома, известная на весь мир Джин Псаки сообщила встревоженной нации об этом инциденте. Жертва нападения потребовал компенсации за порванную куртку, а Мейджор был отправлен из резиденции президента на отдых и лечение в дом Байденов в штат Делавер. В декабре 2021 года у первого семейства Америки появился новый щенок, тоже немецкая овчарка и тоже кобель. Его повысили в звании по сравнению с предшественником, назвав Commander - Командующим. Так что в Белом доме стало два руководителя - один Верховный главнокомандующий, другой просто Командующий.

Как назовешь собаку, такой она и будет, говорят также умные люди. Командующий в соответствии с чином превзошел Мейджора по части агрессии. Он просто стал кусать всех подряд сотрудников Секретной службы. Первый инцидент произошел в октябре 2022 года, когда кобелю не исполнилось и года. Тогда же один из охранников написал депешу, в которой обрисовал ситуацию как «несносную». «Агенты вынуждены проявлять недюжинную креативность, чтобы защитить себя», - сообщил он. Байден и его супруга Джилл сказали, что происшедшее «ужасно» и у них «разбиты сердца». Однако и тогда эта история не стала достоянием широкой общественности. И лишь несколько дней назад СNN получила подробный 400-страничный доклад о происходящем ужасе. Выяснилось, что в период с октября 2022 по октябрь 2023 года Командующий нападал на агентов охраны президента 24 раза. И происходило это внутри и на лужайке Белого дома, в загородной резиденции Байдена в Кэмп-Дэвиде, в его доме в Вилмингтоне, что в штате Делавер, на тамошнем пляже Рехобот бич, в местечке Нантакет, в штате Массачусеттс, где первое семейство привыкло проводить День благодарения. Словом, повсюду. В докладе сообщается, что у охранников от укусов собаки пострадали запястья, предплечья, локти, талии, грудь, бедра и плечи.

Один из самых жутких случаев произошел 29 июля 2023 года. Это случилось рядом с пляжем в Делавере, где купались и загорали Джо с супругой. Агент вошел во дворик поста охраны, где был Командующий. Он услышал лай, но не понял, что собака не привязана. Та прыгнула на него и схватила зубами его левую руку. Как говорится в докладе, охранник потерял большое количество крови, рана была открытой и на нее были наложены шесть швов, а пострадавшему медики Белого дома дали антибиотики. Остальные инциденты были похожи на этот. Собака без всяких на то оснований бросалась на людей в униформе и начинала кусать все возможные выше перечисленные части тела. Можно, наверное, предположить, что несмотря на высокое воинское звание овчарка была пацифистом. Сердца у Джо и Джин были разбиты еще больше. Но отношения между ними и их охраной становились все более напряженными. В результате Командующий также был эвакуирован из Белого дома в неизвестном направлении (видимо, нужно было подарить его В.Путину). Пресса оправдывает овчарку. «Не вините собак Байдена за пролитую кровь на пол Белого дома», - пишет Washington Post. Граждане интересуются, а какая теперь собака у президента. Но тот молчит. Может быть, в этот раз он приобрел таксу?

Немецкие овчарки вообще были очень популярны и любимы американскими президентами. Но так же, как и Командующий, они часто вели себя неадекватно. Собака Франклина Рузвельта как-то покусала сенаторшу Хатти Кереуэй, а также британского премьер-министра Рамсея Макдональда. У президента Теодора Рузвельта был бультерьер, от которого пострадали несколько человек, в частности французский посол, которому он порвал брюки.