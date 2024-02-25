Председатель «Азеришыг» встретился с жителями Масаллы и Ярдымлы
В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева о проведении приемов в городах и районах председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 27 февраля принял в Масаллы жителей Масаллинского и Ярдымлинского районов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Перед приемом глава ОАО посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Масаллы, возложил цветы.
Во время приема, который прошел в административном здании Регионального управления электроснабжения и продаж ОАО были даны ответы на соответствующие обращения в связи с деятельностью учреждения, приняты меры по решению вопросов на местах, рассмотрены письменные обращения граждан по вопросам, требующим рассмотрения. Они были зарегистрированы и направлены в соответствующие отделы «Азеришыг».
Пришедшие на прием жители из сел районов отметили успешные восстановительные работы, проводимые ОАО «Азеришыг».