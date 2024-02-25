Оппозиция анонсирует митинг в Ереване: потребует отставки Пашиняна

В Ереване в четверг, 29 февраля, пройдет митинг, оппозиционеры выйдут на улицы с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

Оппозиционное движение «Вместе» анонсировало проведение митинга на площади Свободы в Ереване в 17:00. Об этом заявил координатор движения и лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян.

«Мы представим нашу политическую повестку, некоторые результаты переговорного процесса, а также наше видение о будущей системе управления», - цитируют Саркисяна армянские СМИ.

Он также сообщил, что будут оглашены 100 причин, по которым движение требует отставки главы правительства.