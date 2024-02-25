«Плохие воспоминания»: Орбан не хочет иметь общую границу с Россией

Венгрия не хотела бы иметь общую границу с Россией, потому что сохранила «плохие воспоминания» о тех временах, когда у нее была общая граница с Советским Союзом. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам встречи в Праге со своими коллегами из стран Вишеградской группы - Польши, Словакии и Чехии.

Как сообщило интернет-издание Index, Орбан заявил, что интересам национальной безопасности Венгрии лучше всего отвечала бы ситуация, при которой у нее не было бы общей границы с Россией, поскольку «у нее о таком периоде плохие воспоминания».

По сообщениям из Праги, премьер-министры пришли к согласию о том, что действия России в отношении Украины заслуживают осуждения, но разошлись во мнениях по поводу оказания помощи стране. Если Польша и Чехия поддерживают поставки вооружений в Украину, то Венгрия и Словакия выступают за скорейшее урегулирование мирным путем.

Власти Венгрии не раз заявляли, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и готовы продолжать экономическую и гуманитарную помощь этой стране. В то же время они с самого начала вторжения РФ в Украину указали, что не будут поставлять оружие украинской армии и не разрешат его перевозку в этих целях по своей территории.