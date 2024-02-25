ЧП в самолете Баку - Санкт-Петербург

У самолета российской авиакомпании Utair отказал автопилот в воздухе, сообщают российские СМИ.

Согласно сообщению, это произошло с пассажирским лайнером, летевшим из Баку в Санкт-Петербург. Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна решил следовать в авиагавань назначения.

В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту. Никто из находившихся на борту пассажиров не пострадал.