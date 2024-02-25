Неприятный «сюрприз» для россиян от банка Узбекистана

Узбекский Ipak Yuli Bank попросил клиентов из России предоставить персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ), чтобы те могли продолжить полноценно пользоваться своими картами. Об этом сообщает РБК.

«Нужен ваш ПИНФЛ. Без него вы не сможете пользоваться банковскими услугами», — говорится в тексте уведомления. В клиентской поддержке уточнили, что данное требование установлено согласно инструкции Центрального банка Узбекистана от 8 февраля 2023 года. Этот документ вступил в силу с 9 февраля 2023 года. В нем говорится, что депозитные счета для физических лиц-резидентов и нерезидентов должны открываться банками на основании ПИНФЛ.

Как уточнил представитель клиентской поддержки банка, ПИНФЛ не требуется только для оплаты товаров и услуг с помощью карт, снятия наличных в чужой сети и переводов между картами. Таким образом, без предоставления ПИНФЛ клиенты не смогут, например, переводить денежные средства на счет.

В середине февраля парламент Узбекистана рассмотрел законопроект о запрете попавшим под экономические санкции лицам открывать счета в банках и платежных организациях страны. В пресс-службе Законодательной палаты заявили, что документ необходим для создания правовой основы регулирования и контроля рисков, связанных с введением вторичных санкций.