Задержан сопровождавший мать Навального адвокат
В Москве задержан новосибирский адвокат Василий Дубков. Об этом сообщают «Новая газета Европа» и «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.
Как пишут журналисты, адвокату вменяют статью о нарушении общественного порядка. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Дубков защищал Алексея Навального. После смерти Навального Дубков сопровождал его маму Людмилу Ивановну в Салехарде, где она добивалась выдачи тела политика.
В октябре 2023 года трех адвокатов Навального Алексея Липцера, Игоря Сергунина и Вадима Кобзева отправили в СИЗО по уголовному делу об участии в «экстремистском сообществе». Еще два защитника оппозиционера Ольга Михайлова и Александр Федулов, покинувшие Россию, заочно арестованы и объявлены в розыск по этому же делу. По версии следствия, через адвокатов политик передавал информацию из колонии своим соратникам.