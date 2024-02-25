Орбан знает, как завершить войну в Украине

Венгерский лидер на встрече в Праге со своими коллегами из стран Вишеградской группы - Польши, Словакии и Чехии сказал, что, по его мнению, победу в войне не могут одержать ни Украина, ни Россия, и что война может закончиться только мирными переговорами, которые следует начать как можно быстрее, «чтобы спасти больше жизней».

Война в Украине может закончиться только мирными переговорами. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит издание Telex.

С венгерским визави согласился глава словацкого правительства Роберт Фицо. Он отметил, что признает и уважает независимость Украины, но добавил, что и Украина, и Российская Федерация нуждаются в гарантиях безопасности.

Когда же премьер-министр Польши Дональд Туск в своем выступлении заявил, что президент РФ Владимир Путин является «военным преступником», Орбан на это возразил, что это «будет определяться уже после войны».