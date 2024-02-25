Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:40

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся завтра, 28 февраля, для переговоров по проекту мирного договора. Соглашение об этой встрече было достигнуто 17 февраля в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, где состоялась встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием канцлера Германии Олафа Шольца.

Накануне, 26 февраля, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в беседе с журналистами, что «в ближайшие дни встретится» со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. После чего МИД Армении официально объявил, что встреча состоится 28-29 февраля в столице ФРГ. Таким образом, после долгого перерыва Германия во второй раз предоставит площадку для переговоров главам МИД Азербайджана и Армении. Означает ли это, что вслед за московской, вашингтонской и брюссельской платформами появится еще одна переговорная площадка, берлинская? Следует напомнить, что за последние два года брюссельский и вашингтонский форматы в целом вытеснили московский формат: представители сторон на уровне министров иностранных дел встречались в Вашингтоне, а на уровне лидеров - преимущественно в Брюсселе или в других европейских столицах. Однако активное посредничество Запада так и не дало ожидаемый результат – заключения мирного договора. Вследствие чего уровень доверия Азербайджана к посредничеству Запада резко снизился, тогда как Армения, в свою очередь, открыто выражает недоверие московскому формату. Кроме того, армянская сторона не слишком позитивно восприняла предложение Баку провести переговоры на территории нейтральной страны или на границе Армении и Азербайджана. Что в итоге и привело к длительному перерыву прямых переговоров.

Тем временем Россия продолжает настаивать, что главный смысл участия Запада в армяно-азербайджанских мирных переговорах – это стремление выдавить ее из региона Южного Кавказа. Вследствие чего Москва оказывает на Ереван сильное политическое давление, принуждая армян отвергнуть посредничество Запада и искать пути регионального мира именно в России. В столь сложной ситуации канцлеру ФРГ Олафу Шольцу удалось установить после долгой паузы прямой контакт между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Правда, нет никакой информации о том, что в кулуарах Мюнхенской конференции был достигнут хоть сколько-нибудь заметный прогресс на армяно-азербайджанском треке. В частности, как пишут армянские СМИ, это подтвердил и сам Никол Пашинян в закрытом разговоре со своими партнерами. В то же время, сам по себе факт, что стороны согласились на диалог глав МИД, свидетельствует об определенных позитивных изменениях, связанных с намерением сторон продолжить переговорный процесс. В любом случае даже намерения в этом направлении уже снижают вероятность вспышки новой эскалации на Южном Кавказе. Особенно на фоне недавних вооруженных инцидентов на армяно-азербайджанской границе.

Отметим также, что организацию мюнхенской встречи лидеров Азербайджана и Армении нельзя считать заслугой только канцлера Шольца. Накануне отдельные встречи со сторонами провел госсекретарь США Энтони Блинкен, а высокопоставленные дипломаты Госдепартамента провели переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении. Таким образом, свою роль в продолжении переговоров между сторонами в Берлине сыграла и американская дипломатия. В то же время, было бы преждевременно говорить о появлении нового, «немецкого» формата. Во многом это будет зависеть от уровня продуктивности завтрашней встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в столице ФРГ. Впрочем, уже очевидно: даже если будет сформирована берлинская платформа, переговоры по-прежнему продолжатся при прямом посредничестве Запада. Следовательно, политическое давление Москвы на Ереван будет продолжаться. Поскольку позиция Азербайджана, недовольного ролью Брюсселя в регионе и заявляющего, что деятельность наблюдателей Евросоюза в Армении усиливает напряженность, Россию полностью устраивает.