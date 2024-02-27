Байден знает единственный способ выжить Израилю

«Израиль пользуется поддержкой преобладающего большинства стран, но если они продолжат в том же духе - с невероятно консервативным правительством, с [министром национальной безопасности] Бен-Гвиром и другими... - они потеряют поддержку во всем мире, а это не в интересах Израиля», - сказал он.

Байден добавил, что путь к урегулированию палестино-израильского конфликта существует, но признал, что он «сопряжен с трудностями»: «Единственный способ выжить Израилю – и я не боюсь это сказать – он должен воспользоваться возможностью добиться мира и безопасности для израильтян и палестинцев, – считает Байден. – Если мы добьемся временного прекращения огня, мы сможем двигаться в этом направлении. И здесь важно изменение динамики. Нужно сделать усилия не для немедленного достижения решения о создании двух государств, а для процесса, который приведет нас к двум государствам. Что, в свою очередь, будет гарантировать безопасность Израиля и независимость палестинцев без того, чтобы они могли угрожать Израилю».