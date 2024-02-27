Байден не поддержал стремление Макрона

«Президент Байден ясно дал понять, что США не будут отправлять войска воевать в Украину», — говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

Белый дом заявил во вторник, что Соединенные Штаты не будут отправлять войска в Украину.

Байден считает, что «путь к победе» — это принятие Конгрессом заблокированной военной помощи, «чтобы украинские войска имели оружие и боеприпасы, необходимые им для защиты» от российского вторжения, добавила Уотсон.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос отправки войск европейских стран в Украину обсуждался на совещании западных стран в Париже, но консенсус не был достигнут. «Мы это обсудили, консенсус пока не достигнут, но ничего не может быть исключено», - заявил Макрон.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне указал, что в случае принятия такого решения солдаты западных стран участие в боевых действиях принимать не будут. «Мы должны рассмотреть новые действия для поддержки Украины. Они должны отвечать очень конкретным потребностям, я имею в виду, в частности, разминирование, киберзащиту, производство оружия на месте, на украинской территории», – объяснил он, добавив, что некоторые такие действия могут требовать присутствия западных военных на украинской территории, но без участия в боевых действий.

«Ничего нельзя исключать. Это было и остается сегодня позицией президента Республики», – констатировал Сежурне.

Об отсутствии у НАТО таких планов 27 февраля заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. С аналогичными заявлениями выступили главы правительств ФРГ, Британии, Чехии, Польши, Швеции и глава МИД Венгрии.