Десятки единиц оружия нашли в доме Алена Делона

Прокуратура Франции начала предварительное расследование из-за оружия, изъятого с виллы 88-летнего актера Алена Делона в департаменте Луаре, говорится в заявлении прокурора округа Монтаржи Жан-Седрика Го в соцсети X.

«Открыто предварительное расследование по статьям о незаконном хранении, приобретении и владении оружием категорий A, B и C», — говорится в коммюнике.

В соответствии с французским законодательством, оружие подразделяется на четыре категории: А — оружие, владеть которым частным лицам запрещено (боевое оружие, гранаты); B — оружие, на которое можно получить разрешение (пистолеты, гладкоствольное оружие); C — оружие, на которое требуется декларация (травматический пистолет, оружие для спортивной стрельбы); D — предметы, потенциально представляющие опасность для общества (нож, дубинка).

Ранее жандармы провели обыск в доме Делона в коммуне Души, в ходе которого изъяли 72 образца огнестрельного оружия, а также свыше 3 тыс. боеприпасов к нему. Кроме того, полиция установила, что в доме актера был оборудован тир. Вместе с тем у Делона не было разрешения на хранение оружия. Обыск был произведен 22 февраля, его инициировал судья по делам опеки.

Об увлечении Делона огнестрельным оружием рассказала в интервью его дочь Анушка, напоминает газета Le Parisien. Актриса говорила, что у ее отца «целая коллекция» оружия.