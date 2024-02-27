В Красноярске взорвали авто с российским военным Сергеем Конкеевым, который убивал украинских пленных. Представители партизанского движения «Экстремист» заявили в соцсетях, что это они взорвали автомобиль.

Ранее россиянин на видео признался, что расстрелял троих украинцев и зарезал двух польских добровольцев: «У меня есть две медали. Я лично расстрелял трех украинцев и двух поляков ножом зарезал. Зарезал, когда они в плену были».