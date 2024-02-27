Мощная атака «Хезболлы» на Израиль видео
«Хезболла» атаковала несколько израильских промышленных предприятий возле городов Акко и Нагария в 20 километрах вглубь Израиля, сообщается в соцсетях.
Иранские СМИ утверждают, что «Хезболла» нанесла ракетный удар по штабу 146-й дивизии в Галилее в то время, когда там находился начальник Объединенного комитета начальников штабов израильской армии.
Израильские СМИ подтвердили факт удара.
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