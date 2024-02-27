В Берлине задержали террористку-«красноармейку». Она скрывалась 30 лет

По словам прокурора Корая Фройденберга, которого цитирует агентство AFP, 65-летняя женщина была взята под стражу в понедельник. Более подробной информации об обстоятельствах ее задержания не приводится.

Как рассказал сосед Клетте, бывшая террористка RAF жила в берлинском районе Кройцберг под вымышленным именем Клаудия. Чтобы заработать на жизнь, она давала частные уроки математики.

Власти Германии обвиняют Клетте и двух ее соратников - Буркхарда Гарвега и Эрнста-Фолькера Штауба - в покушении на убийство и серии серьезных ограблений с 1999 по 2016 год. Бывших террористов разыскивают на протяжении нескольких десятилетий.

Rote Armee Fraktion или RAF — леворадикальная террористическая группировка, действовавшая с 1970-х годов. Ее члены совершали теракты, ограбления и политические убийства в течение 30 лет на территории Западной, а затем и объединенной Германии. В частности, они подозреваются в убийстве генерального прокурора ФРГ Зигфрида Бубака в 1977 году и государственного деятеля Детлева Карстена Роведдера в 1991 году. Группировка объясняла свои действия ненавистью к государственному аппарату ФРГ, продолжающему, по их мнению, политику нацистов, и защитой интересов рабочих.