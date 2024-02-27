Во Франции успокоили Запад

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прокомментировал вызвавшие бурную реакцию в западных дипломатических кругах слова президента Эммануэля Макрона о том, что он не исключает отправку войск в Украину.

«Сказать, что мы ничего не исключаем, — это не слабость и не эскалация», — заявил Лекорню во вторник, выступая в парламенте Франции.

Он добавил, что во время конференции в Париже в понедельник европейские лидеры предложили различные идеи по увеличению объемов западной помощи Украине, включая дополнительную помощь с разминированием и усиление подготовки украинских войск. Однако консенсуса по таким мерам не было, отметил Лекорню. Министр подчеркнул, что такие планы отличаются от вступления в войну с Москвой. «Это не отправка войск для ведения войны против России», — сказал он.

Ранее Макрон заявил, что отправка войск европейских стран обсуждалась в ходе дискуссии лидеров стран ЕС 26 февраля, и не исключил такой вероятности в будущем. «Такова была цель сегодняшней дискуссии: все возможно, если это полезно для достижения нашей цели», — сказал он. Отвечая на вопрос о возможности ввода войск одной из европейских стран без согласия других государств, президент Франции отметил, что «каждая страна суверенна, ее вооруженные силы суверенны».