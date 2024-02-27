Крупнейший энергоконцерн требует от России миллиарды евро

Финский энергоконцерн Fortum, который до войны владел в РФ сетью теплоэлектростанций, в том числе одной из крупнейших и наиболее современных - Няганской ГРЭС в ХМАО, подал иск и инициирует арбитражное разбирательство в отношении России. Об этом информирует The Moscow Times со ссылкой на пресс-службу компании.

Концерн, который является крупнейшим в энергосекторе Финляндии и более чем наполовину принадлежит правительству страны, требует компенсации за свои активы и инвестиции. Точную сумму Fortum не называет, оценивая ее в «миллиарды евро».

В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Росимуществу во временное управление ПАО «Фортум» — российской «дочки» финского концерна. Fortum назвал действия России нарушением международного права, сообщил, что он фактически потерял контроль над российской компанией и в результате списал эти активы, зафиксировав убытки на 1,7 млрд евро.