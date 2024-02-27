ОДКБ ждет от Армении разъяснений

Армения все еще не уведомила партнеров о своих шагах в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Нет, разъяснений или уведомлений ни у кого из партнеров нет», - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя соответствующие заявления премьер-министра Никола Пашиняна, сказал: «Премьер констатировал, что фактическое неучастие республики в деятельности ОДКБ представляет из себя замороженные отношения».

Пашинян ранее заявил, что республика приостановила свое участие в ОДКБ.