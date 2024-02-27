«Напряженная» встреча Байдена с лидерами Конгресса

В своей речи Байден подчеркнул, что Конгресс несет ответственность за финансирование правительства, побуждая конгрессменов принять новый бюджет во избежание шатдауна (вынужденной приостановки работы). Шатдаун, предупредил он, нанесет значительный ущерб экономике США.

Байден также дал понять, что помимо вооружения Украины и инвестиций в американскую оборонную промышленную базу, законопроект поможет Израилю защититься от ХАМАС, предоставит больше гуманитарной помощи тем, кто пострадал от конфликтов по всему миру, включая палестинское гражданское население.

Президент США Джо Байден встретился во вторник с лидерами фракций Конгресса, на которой заявил, что проблема финансирования Украины с каждым днем становится все острее.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер назвал встречу в Белом доме с президентом Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и другими лидерами Конгресса «одной из самых напряженных» за всю его жизнь, сообщает CNN.

Шумер сказал, что он вместе с президентом, вице-президентом, лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом «дали понять, насколько это [помощь Украине] жизненно важно для Соединенных Штатов».

«Мы не можем себе позволить ждать месяц, два или три. Потому что в таком случае мы, по всей вероятности, проиграем войну», — сказал Шумер.

На спикера Палаты представителей республиканца Майка Джонсона оказывается давление с тем, чтобы Палата проголосовала за пакет помощи, включающий в себя 60 млрд долларов для Украины. Этот пакет ранее одобрил Сенат США, но Джонсон отказался выносить его на голосование, поскольку он не предусматривал усиления контроля за южной границей США, чего добиваются республиканцы.

Шумер потребовал от Джонсона выполнить обязательства по оказанию помощи Украине, заявив, что у демократов «есть жесткий план по обеспечению безопасности границ».

Спикер Палаты представителей, в свою очередь, заявил журналистам в Белом доме, что, по его мнению, Конгресс «должен в первую очередь позаботиться о нуждах Америки», включая конкретную ситуацию на границе, прежде чем рассматривать вопросы иностранной помощи. «Важнейший приоритет нашей страны — эта наша граница, необходимо обеспечить там безопасность», — добавил Джонсон.

Шумер заявил, что участники встречи с Байденом обсуждали, как отказ поддержать Украину может привести к расколу НАТО и оттолкнуть союзников от Америки.