Дмитрий Рой, автор haqqin.az 00:35

Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО и таким образом устранил последнее препятствие для членства этой страны в Североатлантическом альянсе. Будапешт пал! Все попытки Орбана сыграть свою игру, потрафить Москве, поторговаться за размеры помощи Венгрии со стороны ЕС – нужное подчеркнуть, хотя имело место все сразу – по сути провалились. Большинство в венгерском парламенте выбрало логику и здравый смысл. И «осадило» своего премьера с его опасной политикой, ведущей Венгрию к европейской изоляции.

Незадолго до этого голосования министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не планирует накладывать вето на 13-й пакет европейских санкций против России. И хотя недавно на закрытом заседании правящей партии Fidesz Виктор Орбан много говорил о том, что «поддержка украинцев обходится в огромную политическую цену, по всей Европе никто не верит в победу Украины», было ясно, что это не более чем попытка «сохранить лицо» перед огромным давлением на Венгрию со стороны как Европейского союза, так и внутривенгерской оппозиции действующему премьеру. Да, тут еще внезапная и совершенно неожиданная отставка президента Венгрии Каталины Новак. И хотя президентские полномочии в стране носят преимущественно церемониальный характер, власть сосредоточена в руках премьера, но все же, все же. Каталина Новак была известна как союзница премьер-министра, популярная фигура в правящей партии Fidesz и вообще фигура из первого ряда венгерских политиков с неплохими политическими рейтингами.

Нужно отдать ему должное – являясь убежденным противником помощи Украине, Орбан продолжает им оставаться. То ли из-за личной «химии» с Владимиром Путиным, имеющей серьезную финансовую подоплеку, то ли из-за стремления каким-то образом вернуть назад Закарпатье, а то и одно, и другое сразу. Но венгерский премьер не учитывает одного – отношение Евросоюза к российско-украинскому конфликту серьезно поменялось. Теперь большинство стран ЕС настраиваются на то, что этот конфликт будет затяжным и потребует от них дополнительных расходов на безопасность. «Война теперь стоит у наших ворот», - такие взгляды сейчас доминируют. И если это было не слишком заметно в 2022 году, когда перед европейцами стояла сложнейшая задача отказа от российского газа, что огромным напряжением и было сделано, то теперь перед ними стоит не менее сложная в проектном отношении цель - возродить свой военно-промышленный комплекс до объемов, позволяющих спокойно реагировать на российскую военную угрозу. Естественно, в этой ситуации ЕС просто не может позволить себе иметь в своих рядах таких диссидентов вроде венгерского Орбана и словацкого Роберта Фицо, который на днях назвал предоставление военной помощи Киеву «наихудшим решением», который может принять Запад. Поэтому в их политической карьере начался обратный отсчет.