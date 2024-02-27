Россияне не смогут проголосовать в Грузии

В Грузии не откроют избирательные участки для голосования на выборах президента РФ из-за отсутствия дипломатических отношений между странами, сообщила секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси в Facebook.

«В условиях отсутствия дипломатических отношений между нашими странами обеспечить создание и полноценное функционирование в Грузии избирательных участков по выборам президента России или депутатов Госдумы не представляется возможным», – говорится в заявлении.

В нем отмечается, что ближайшие избирательные участки, на которых россияне смогут проголосовать, располагаются в Ереване в посольстве РФ, в генконсульстве России в Гюмри, а также на территории Турции в генконсульстве России в Трабзоне.

Выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта.