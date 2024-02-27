Эйнулла Фатуллаев, Бат-Ям - Ашкелон - Нетания 01:16

Судьба Израиля повисла на волоске. И будущее еврейского государства как никогда туманно. Душевный настрой некогда уверенного в себе израильского общества можно выразить одним словом: растерянность. «Как наши спецслужбы могли пропустить этот удар из Газы?», - недоумение, помноженное на протест, звучит в каждом встречном вопросе, который рождает в умах израильтян бесконечные конспирологические теории и сумасбродные геополитические комбинации. Аффективная поляризация обусловила всеобщий поиск виноватого: от Байдена, покусившегося на святую святых – право палестинцев на создание собственного государства, до Нетаньяху, открывшего путь к первому историческому поражению.

«Вы готовы выслушать всю правду о заговоре наших спецслужб с ХАМАС?.. Они хотят сломать наше общество и подготовить страну к созданию палестинского государства», - рассказывает Саймон Ципис - один из ведущих израильских экспертов по нацбезопасности, исследователь в Тель-Авивском университете. Молча выслушиваю квинтэссенцию будущей аналитической выкладки Циписа для нашего издания. Однако не спешу с выводами… Израильтяне взбешены панацеей Байдена и Макрона, одурманенных идеей воплощения в жизнь развеянной по ветру резолюции ООН семидесятилетней давности и умерщвленных ультраправыми «ословских соглашений», предусматривающих создание государства для палестинцев, раскинутых в анклавных районах на Западном берегу и среди руин слившейся с ХАМАС Газы. «Поймите, создание палестинского государства откроет путь к уничтожению Израиля. Здесь никого не останется. Все покинут страну. У 400 тысяч американские паспорта, у 2 миллионов паспорта ЕС. Никто не готов к сосуществованию с террористическим государством», - убеждает другой мой собеседник, опытный журналист Эли Гервиц. Точнее, никто не готов в Израиле к возвращению и расселению на Святой земле 12 миллионов палестинцев, некогда покинувших свои дома. «Все говорят о создании государства для палестинцев. Что же такое Иордания в этом случае?» - парирует коллега Эдвард Докс, провоцируя историческую дискуссию о взлете и падении мифической Трансиордании…

* * * Тихим размеренным шагом иду по набережной Бат-Яма. Хотя город – весьма громко сказано, здесь больше уместна советская методология – поселок городского типа. Расположенный в 20 минутах от центра Тель-Авива. Кругом одна русская речь и грузинские рестораны. В Бат-Яме нашли пристанище в основном выходцы из Грузии. Под впечатлением эмоционального монолога коллеги с беспокойным умом, в голове, как пуля, пролетает мысль: «После провозглашения Палестины этим несчастным придется вернуться в Тбилиси». Сам прихожу в замешательство от дурной мысли… Раздумья о былом и сегодняшнем опрокинутом мире прерывают прохожие, просящие подаяние. «Господи, в этом городе никогда не было столько нищих», - поймал себя на мрачной мысли. «Почему у вас такая социальная напряженность? Экономика покатилась вниз?» - спрашиваю бывшего посла и экс-депутата Иосифа Шагала, который поражает меня своей еврейской находчивостью: «Квадратный метр жилья в Тель-Авиве стоит по-прежнему 10 тысяч долларов». Стараюсь удержаться от другой дурной мысли… Но сказывается и усталость от преодоленной долгой дороги в муках – мне так и не удалось дождаться своего билета из Тбилиси в Тель-Авив. Баку и Стамбул приостановили авиарейсы на «святую землю», пришлось удовлетвориться единственной альтернативой – долгим полетом через Дубай.

Это и есть величайшее завоевание в период президентского правления Трампа – результат потепления с монархиями Персидского Залива с помощью «Авраамовых Соглашений». Евреи больше не верят в верховенство прецедентной фразы «Запад нам поможет». Единственной надеждой пассионарной части и политически активных израильтян остается кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Евреи верят в него больше, чем в своих политических лидеров. Альтернатива поражения Трампа – победа демократов в лице дряхлого Байдена - воспринимается в общественном мнении как безусловное историческое поражение. Байден, Иран и ХАМАС скрутились в одном ряду заклятых врагов единственной «ближневосточной демократии». «Какая демократия?! – восклицает в сердцах мой коллега – оператор Сурил Элияху, один из известных и опытнейших видеооператоров в Тель-Авиве. – С демократией покончено во всем мире. И даже в нашей стране. Мир вступает в новую веху диктатуры и режима личной власти». 62-летний либерально настроенный Сурил со слезами на глазах снимал жесткий разгон традиционной манифестации в Тель-Авиве с требованием отставки Нетаньяху. Впервые с начала войны конная полиция применила силу и водометы при подавлении народного протеста. Как поступит полиция в эту субботу? Ведь родственники находящихся в плену заложников по традиции снова пойдут к зданию Министерства обороны с вопросами на устах…

Наряду с конспирологическими теориями, возвращением к власти Трампа и проектом создания Палестинского государства, умонастроения израильтян будоражит все еще неясная и запутанная судьба израильских заложников, находящихся в руках ХАМАС. Изумляет глубокий скептицизм моих собеседников – известных экспертов, журналистов, аналитиков, убежденных в том, что ХАМАС давным-давно покончил с оставшимися в плену жителями приграничных с Газой кибуц. Мои собеседники задаются еще одним безответным вопросом: почему все еще не найден и не пойман лидер ХАМАС Яхья Синвар? Много вопросов накопилось у израильтян к своим спецслужбам, заблудшим в ореоле былой славы. По последним данным израильских коллег, Яхья Синвар, отказавшийся от любых современных форм радио-электротехники и айпи-телефонии, до недавних пор пользовался лишь телефаксом. Синвар все еще находится на территории Газы. И получал до недавних пор информацию о переговорах в Катаре посредством телефаксовой связи. Но спустя сутки и след простыл. «Иран ничего не знал о нападении ХАМАС. И это стало для Тегерана полной неожиданностью. Иранцы позже включились, точнее, подключились к новой ситуации», - пытается переубедить меня Владимир Месамед – исследователь из Иерусалимского университета, научный сотрудник Института проблем мира им. Г.Трумэна. Я подхожу к окну, движением руки приглашаю своего визави посмотреть на результаты обстрела со стороны города Ашкелона. Мы находимся в нескольких километрах по побережью от Газы. И древний морской и портовый город, цитадель филистимлянской цивилизации, первым принял на себя удар ХАМАС, на Ашкелон обрушились сотни ракет… «И вы верите в самодеятельность ХАМАС?» - не перестаю удивляться словам известного ученого.