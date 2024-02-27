91 уголовное обвинение: Хейли назвала «самоубийством» для США кандидатство Трампа

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли резко прокомментировала перспективы своего конкурента Дональда Трампа получить президентскую номинацию от Республиканской партии, назвав такой сценарий «самоубийством» для США. Об этом Хейли сказала в интервью The Wall Street Journal.

На вопрос, будет ли она поддерживать номинанта от Республиканской партии на выборах президента США, Хейли ответила: «Скажу, что у меня есть серьезные опасения относительно Дональда Трампа».

Она напомнила, что ему выдвинули 91 уголовное обвинение в четырех отдельных делах – как федеральных, так и на уровне штатов.

«Это (президентская кампания – ред.) может быть его способом выживания, чтобы оплатить судебные издержки и выйти из какой-то юридической опасности, но это похоже на самоубийство для нашей страны», – сказала политик.

Никки Хейли в последние дни резко усилила критику Дональда Трампа на фоне все большего отставания в рейтингах и поражений на внутрипартийных выборах в штатах. При этом Хейли пообещала остаться в гонке на получение номинации, по крайней мере, до праймериз в «супервторник» 5 марта.