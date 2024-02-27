В России пригрозили ответом на вступление Швеции в НАТО

«Россия предпримет ответные меры политического и военно-технического характера в целях купирования угроз своей национальной безопасности», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что конкретное содержание подобного ответа будет зависеть от масштаба интеграции Швеции в НАТО. Речь идет в том числе о размещении на территории страны контингентов и вооружений альянса.

В посольстве добавили, что решение Стокгольма негативно скажется на стабильности в Северной Европе. Кроме того, Балтийское море никогда не станет «внутренним натовским морем», заявили в российской дипмиссии.

Накануне венгерский парламент одобрил вступление Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной альянса, ратифицировавшей вступление.

Во вторник бывший министр иностранных дел и министр обороны Литвы, нынешний посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что «после того, как Швеция была интегрирована в альянс, Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет «нейтрализован» первым. Предыдущие ложные обвинения России в том, что она окружена НАТО, теперь становятся реальностью». Что именно посол имел в виду под словом «нейтрализован», он не пояснил.