Участников Slow Wine ознакомили с азербайджанскими винами

В рамках пропаганды возможностей азербайджанского гастротуризма и энотуризма (винный туризм) национальные традиции виноделия были представлены на проходящей в Болонье (Италия) международной ярмарке Slow Wine.

Как сообщили в haqqin.az в Государственном агентстве по туризму Азербайджана (ГАТ), ярмарка является составной частью международного движения Slow Food Slow Wine, которая на основании характеристик уникальных сортов винограда каждого винодельческого региона способствует сохранению традиций виноделия, развитию устойчивого производства вина, основанного на культурном и биологическом разнообразии и снижению воздействие на окружающую среду.

На ярмарке представили свою продукцию более одной тысячи виноделов и винодельческих предприятий, в том числе азербайджанские производители F.A. Valley и Meyvi Spirits, продукция которых отвечает довольно строгим требованиям Slow Wine.

Более 10 тысячам гостей и участников ярмарки представлены на дегустацию образцы азербайджанской винной продукции, отражающие биоразнообразие отечественного виноделия.

Заместитель председателя правления Бюро по туризму Азербайджана Рашад Алиев выступил на панельной дискуссии. посвященной местным сортам винограда и винному туризму. Он проинформировал участников дискуссии о работе, проводимой над уникальными местными сортами винограда. на примере виноградного сорта Медресе.