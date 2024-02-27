Переводы с карт «Мир» запретили в Казахстане

Казахстанский «Фридом Банк» приостановил проведение операций с картами российской платежной системы «Мир» на фоне введения против нее санкций США, сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Банк рассматривает вопрос по... минимизации риска применения вторичных санкций иностранных юрисдикций», — отметили в пресс-службе.

Ранее издание Frank Media сообщило, что «Фридом» сделал недоступными входящие и исходящие переводы с использованием карт «Мир» — такую информацию издание получило от поддержки банка. Там посоветовали пользоваться альтернативными способами: SWIFT-перевод, перевод с или на выпущенную не в России карту Visa и Mastercard, перевод по номеру телефона через «Цифра банк».

Оператором платежной системы «Мир» является российская Национальная система платежных карт (НСПК). С 23 февраля она находится под санкциями США, которые ввело Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) Минфина страны.