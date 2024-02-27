Тяжелый для Украины прогноз из США

Если США не предоставят помощи Украине, Киев ждут новые территориальные потери, прогнозирует координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Если они продолжат не получать помощь от США в течение одного-двух месяцев, то очень вероятно, что российские силы добьются новых территориальных успехов», — сказал Кирби, отметив, что продвижение войск России будет «в основном на востоке», но возможно и на юге.

Потерю территорий допустил и президент Владимир Зеленский. Он назвал положение на фронте тяжелым

13 февраля сенат (в нем большинство у демократов) принял билль, предусматривающий выделение $60 млрд на военную помощь Украине (общий размер пакета — $95 млрд, остальные средства пойдут Израилю и Тайваню). Но палата представителей, где большинство у республиканцев, выступила против законопроекта, к тому же до 28 февраля она ушла на перерыв. Республиканцы отказываются согласовывать финансирование, которое не предусматривает выделения средств для обеспечения безопасности границы США с Мексикой, где развился миграционный кризис. Некоторые члены палаты представителей предлагают свой вариант законопроекта о помощи Украине, согласно которому она получит около $48 млрд.