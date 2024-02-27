Франция перехватила российский Ил-20 видео

Французский истребитель Mirage 2000 перехватил российский разведывательно-дозорный самолет Ил-20 у побережья Эстонии, говорится в сообщении французского Генштаба.

В коротком сообщении говорится, что Франция подняла по тревоге Mirage 2000 и перехватила Ил-20 у побережья Эстонии. «Цель: защита воздушного пространства наших балтийских союзников», – добавил Генштаб, не вдаваясь в подробности.

Французские военные самолеты развернуты в некоторых странах-членах НАТО в рамках миссии «Воздушная полиция НАТО», целью которой является сохранение безопасности воздушного пространства Альянса.