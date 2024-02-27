Франция перехватила российский Ил-20 видео
Французский истребитель Mirage 2000 перехватил российский разведывательно-дозорный самолет Ил-20 у побережья Эстонии, говорится в сообщении французского Генштаба.
В коротком сообщении говорится, что Франция подняла по тревоге Mirage 2000 и перехватила Ил-20 у побережья Эстонии. «Цель: защита воздушного пространства наших балтийских союзников», – добавил Генштаб, не вдаваясь в подробности.
#eAP | Décollage sur alerte et interception d’un avion de reconnaissance et de renseignement Il-20 « Coot » 🇷🇺 au large des côtes 🇪🇪 par les Mirage 2000-5 🇫🇷.— Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) February 27, 2024
Objectif : protéger l’espace aérien de nos alliés baltes. 🛡️ pic.twitter.com/QjdzyrARwG
Французские военные самолеты развернуты в некоторых странах-членах НАТО в рамках миссии «Воздушная полиция НАТО», целью которой является сохранение безопасности воздушного пространства Альянса.